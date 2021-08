Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Betrug bei Abhebung von 12.000 Euro

Kassel (ots)

Kassel:

Einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist es zu verdanken, dass bislang unbekannte Täter am gestrigen Dienstagmittag mit ihrem Betrugsversuch scheiterten. Sie hegte Zweifel, als eine 79-jährige Kundin die Gründe für eine Abhebung von 12.000 Euro von ihrem Konto nannte und verständigte sofort die Polizei. Wie sich dann herausstellte, hatte sie genau den richtigen Riecher und verhinderte somit den Betrug durch einen sogenannten Schockanruf.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatte die Mitarbeiterin der Bank in der Kasseler Innenstadt gegen 12:15 Uhr die Polizei gerufen. Eine 79-jährige Frau aus Kassel war zuvor in die Filiale gekommen und wollte 12.000 Euro abheben. Als sich die aufmerksame Angestellte bei der Kundin nach dem Grund erkundigte, gab sie an, dass sie am Vormittag einen Anruf von einem Polizisten erhalten habe. Dieser teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nur durch die Zahlung einer Kaution eine Unterbringung im Gefängnis verhindert werden kann. Der bei der Mitarbeiterin gehegte Verdacht, dass es sich um einen Betrug handelt, bestätigte sich schließlich kurze Zeit später. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, hatten die unbekannten Täter der schockierten 79-Jährigen sogar ein Taxi bestellt, das sie zu der Bank brachte. Dort verhinderte letztlich die Angestellte, dass der hohe Geldbetrag den Besitzer wechselte. Die Ermittlungen der EG SÄM der Kasseler Kripo in dem Fall dauern an.

