Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.04.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Auto landet im Bachbett

Schäden in Höhe von knapp 10.000 Euro entstanden am frühen Dienstagmorgen bei einem Unfall bei Forchtenberg. Auf der Strecke zwischen Forchtenberg und Schleierhof verlor ein 53-Jähriger gegen 1 Uhr die Kontrolle über seinen VW. Der Wagen kam von der Straße ab und überfuhr zunächst einen Leitpfosten, bevor er ein Gebüsch durchbrach und rund 50 Meter weiter in einem Bachbett zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bretzfeld: Fahrzeug im Gegenverkehr gestreift

Ein Mazda und ein Mercedes wurden am Freitag bei einem Unfall bei Bretzfeld in Mitleidenschaft gezogen. Ein 50-Jähriger fuhr am Freitagabend in seinem Mazda von Bretzfeld-Brettach in Richtung Mainhardt. In einer Kurve kam ihm der Mercedes eines 38-Jährigen entgegen. Beide Fahrzeuge kollidierten beim aneinander Vorbeifahren seitlich miteinander und wurden dadurch beschädigt. Auf den Mazda-Fahrer kommen nun Reparaturkosten in Höhe von knapp 7.000 Euro zu. Der Besitzer des Mercedes muss hingegen mit Werkstattkosten in Höhe von rund 6.000 Euro rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell