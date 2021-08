Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raubopfer winkt Streife zur Hilfe: Vier Tatverdächtige bei Fahndung festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Bei der Fahndung nach einem Raub in der Nacht zum heutigen Dienstag gelang mehreren Streifen der Kasseler Polizei die schnelle Festnahme von vier Tatverdächtigen in der Kasseler Innenstadt. Die Männer im Alter von 27, 37, 56 und 57 Jahren hatten das Opfer nach bisherigen Erkenntnissen zuvor in der Oberen Königsstraße geschlagen, getreten und sein Geld geraubt.

Wie die Polizisten des Reviers Mitte berichten, befanden sie sich gegen 4 Uhr auf Streife im Bereich des Kasseler Rathauses, als das Opfer winkend auf den Streifenwagen zulief. Der 46-Jährige aus Kassel teilte den Polizisten mit, dass er soeben in der Oberen Königsstraße, nahe des Friedrichsplatzes, überfallen wurde. Dort sei er zu Fuß unterwegs gewesen, als ihn eine vierköpfige Gruppe angesprochen und Geld von ihm verlangt habe. Als er der Forderung nicht nachkam, soll er einen Schlag gegen den Kopf bekommen haben, woraufhin er zu Boden ging. Im Anschluss hätten ihn die Täter getreten und mehrere Geldscheine aus seiner Hosentasche an sich genommen. Nach dem Raub flüchtete sich der 46-Jährige in Sicherheit und traf glücklicherweise nur wenige Minuten später auf die vorbeifahrende Streife. Der Mann erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen und wurde anschließend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der durch die Polizeibeamten sofort eingeleiteten Fahndung konnten die vier Tatverdächtigen, auf die die Beschreibung des Opfers zutraf, wenig später in der Innenstadt festgenommen werden. In der Tasche des 56-jährigen Festgenommenen fanden sie das mutmaßlich zuvor erbeutete Bargeld und stellten es sicher. Bei den 27, 37 und 57 Jahre alten Männern hatten Atemalkoholtests zwischen 1,8 und 4,1 Promille zum Ergebnis, weshalb ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen dauern an und werden bei den Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei geführt.

