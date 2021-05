Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Lagerraum - Zeugen gesucht

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 19 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum in der Straße Muckensturm. Mithilfe eines unbekannten Werkzeugs brach er zunächst die dortige Zugangstür auf und entwendete im Anschluss drei Baumaschinen im Gesamtwert von mehreren Tausendeuro. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Heddesheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich gesehen haben, werden gebeten sich unter der Tel.: 06203 41443 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell