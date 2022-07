POL-CLP: Einzelmeldung (mit Foto)

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - versuchter Einbruch in Wohnhaus Am Mittwoch, 27. Juli 2022, gegen 00.45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus eines 55-Jährigen in der Eschstraße einzudringen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen. Saterland - Verkehrsunfall Am Mittwoch, 27. Juli 2022, kam es um 10.20 Uhr im ...

mehr