Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Autofahrer flüchtet vor Polizei und verursacht Unfall

Freiburg (ots)

Wegen seiner schnellen Fahrweise wurde am Freitag, 15.04.2022 gegen 02.20 Uhr einem Renault Clio hinterher gefahren um diesen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Aufgrund der zügigen Fahrweise konnte er erst im Bereich der Mühle in Niedergebisbach eingeholt werden, woraufhin der Fahrzeugführer in die Niedergebischbacher Straße abbog und seine Fahrt beschleunigte. Nach kurzer Hinterherfahrt beabsichtigte dieser in die Alpenblickstraße einzufahren. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit fuhr er aber nach rechts auf einen großen Stein, welcher in einem Vorgarten stand. Nach ersten Untersuchungen durch den Rettungsdienst konnten keine schwereren Verletzungen bei dem 30 Jahre alten Clio-Fahrer festgestellt werden, er wurde ins Krankenhaus verbracht. Dort wurde ein Alkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von etwa 1,6 Promille anzeigte. Ein Rettungshubschrauber war vorsorglich alarmiert worden, wurde aber nicht benötigt. Mit vor Ort war neben der Polizei auch die Feuerwehr, welche die Unfallstelle absicherte. Am Clio entstand hoher Sachschaden, er musste abgeschleppt werden.

md/tb

