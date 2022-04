Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Motorradfahrer hatte Glück

Freiburg (ots)

Von Todtmoos Lehen herkommend befuhr am Samstag, 16.04.2022 gegen 12.20 Uhr ein 36 Jahre alter BMW-Fahrer die Strecke in Richtung Happach/ Häg. Dabei übersah er in einer Rechtskurve die Verschmutzung auf der Fahrbahn und kam aufgrund dessen im Bremsvorgang durch Wegrutschen zu Fall. Zusammen mit seinem Motorrad rutschte er über die Gegenfahrbahn und kam in einem abgehenden Feldweg zum Liegen. Durch pausierende Motorradfahrer konnte der Unfall beobachtet werden, welche daraufhin umgehend den Notruf absetzten. Der 36-jährige verletzte sich aber zum Glück nur leicht und lehnte den Rettungsdienst ab. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

