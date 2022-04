Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/ Luttingen: Beschädigung eines Zigarettenautomaten

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten einen Zigarettenautomaten in der Johann-Kaspar-Albrecht-Straße. Dies wurde der Polizei am Sonntag, 17.04.2022 gemeldet. Mit einem Werkzeug wurden zwei Bereiche am Automaten derart beschädigt, dass aus diesem die Behälter für die Münzen und Scheine gestohlen werden konnten. Zigaretten wurden keine entwendet. Der genaue Tatzeitpunkt, sowie der Sach- und Diebstahlschaden ist noch nicht bekannt.

