Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Mehrere Snack- und Getränkeautomaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Vor der Postfiliale stehende Snack- und Getränkeautomaten in der Mecklenburger Straße wurden von Unbekannten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 16./17.04.2022, aufgebrochen. Es wurden rund 500 Getränke entwendet und ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Ein Automat wurde so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr funktionstüchtig ist. Bargeld wurde keines gestohlen. Der Polizeiposten Tiengen (07741/83160) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen bei der Postfiliale gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell