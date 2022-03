Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Stadtverwaltung mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht!

Ratzeburg (ots)

16. März 2022 | Kreis Stormarn - 11.03. - 14.03.2022 - Bad Oldesloe

Am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter, in der Straße Markt 5, in das Verwaltungsgebäude der Stadt ein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (11.03.2022) 12:30 Uhr und Montag (14.03.2022) 06:00 Uhr. Die Täter verschafften sich über eine Eingangstür Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren begaben sie sich zu den Räumlichkeiten der Stadtkasse, öffneten eine weitere Bürotür und gelangen so zu einem Tresor. Dieser wurde anschließend geöffnet und durchwühlt. Dabei konnte unter anderem eine geringe dreistellige Bargeldsumme entwendet werden. Anschließend flüchteten die Täter. Durch die Tat entstand zudem ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Kriminalinspektion Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im benannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 501 0 in Verbindung zu setzen.

