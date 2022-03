POL-RZ: Mit 1,9 Promille auf dem Fahrrad - Frau aus Geesthacht wollte nicht schieben

Ratzeburg (ots) - 14. März 2022 | Kreis Stormarn - 11.03.2022 - Ahrensburg Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Einbruch Am Freitag (11.03.2022) kam es gegen 20.25 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus in der Straße Gartenholz in Ahrensburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten Unbekannte eine Terrassentür gewaltsam zu öffnen, um in das Objekt einzudringen, was jedoch misslang. Die Polizei sucht ...

mehr