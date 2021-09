Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkrs. Konstanz) Unfall im Begegnungsverkehr (26.09.2021)

Allensbach (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurden zwei Personen am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 33. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer kam kurz nach der Anschlussstelle Allensbach-West, vermutlich aufgrund Übermüdung, langsam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Renault eines 57-jährigen Mannes. Durch den heftigen Zusammenstoß entstand an den Autos Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der 57-jährige Fahrer kam zunächst mit Verdacht auf schwere Verletzungen ins Krankenhaus, konnte aber nach ambulanter Behandlung nach Hause entlassen werden. Der 19-Jährige wurde ebenfalls zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren mit jeweils zwei Mitfahrern besetzt, diese blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße voll gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell