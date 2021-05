POL-DO: Polizei fahndet mit Lichtbildern nach mutmaßlichem EC-Karten-Betrüger

Polizei Dortmund

Polizei fahndet mit Lichtbildern nach mutmaßlichem EC-Karten-Betrüger

Dortmund

Mit Lichtbildern fahndet die Polizei Dortmund nach einem mutmaßlichen EC-Karten-Betrüger. Der Tatverdächtige hat am 5. Oktober 2020 an einem Geldautomaten an der Harkortstraße in Dortmund-Hombruch unberechtigt einen vierstelligen Betrag abgehoben. Zuvor hatte er die EC-Karte einer 73-jährigen Dortmunderin auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes am Luisenglück entwendet.

Wer kennt die auf den Bildern abgebildete Person und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 entgegen.

