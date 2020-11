Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/Mehrere Fahrzeuge beschädigt

CoesfeldCoesfeld (ots)

Ein Unbekannter hat am späten Freitagabend (6.11.20) mehrere Fahrzeuge im Wohngebiet Kampweg/Sendener Straße/Alter Ostdamm in Dülmen beschädigt. Gegen 23.50 Uhr riss dieser unter anderem an einem roten Opel Astra, an einem blauen BMW 116i und an einem grauen Hyundai Tucson einen Außenspiegel ab.

Laut Zeugen soll der Täter wie folgt aussehen: männlich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, beiger Parker mit dunkler Kopfbedeckung. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

