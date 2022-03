Kevelaer (ots) - In der Zeit von Dienstag (29. März 2022) um 11:00 Uhr bis Mittwoch (30. März 2022) um 10:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter den Katalysator eines grünen BMW, der auf einem Parkplatz eines Autohauses am Gewerbering abgestellt war. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 ...

