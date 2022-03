Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Angaben zu einem Raub

Die Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Dienstag (22. März 2022) gegen 23:00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Kleve mit seinem E-Scooter die Frankenstraße aus Richtung Ringstraße kommend. An der Grünanlage, in Höhe des dortigen Denkmals, sprachen ihn drei unbekannte Personen an, die ihn anschließend unvermittelt angriffen. Einer der Täter schlug dem Klever auf den Kopf, der andere stieß ihn zu Boden. Sie forderten die Herausgabe seiner Geldbörse und des E-Scooters. Als sie die durch den Schlag entstandene Verletzung des 50-Jährigen bemerkten, flüchteten die Täter ohne Beute. Sie waren alle drei dunkel gekleidet. Der Geschädigte begab sich selbstständig zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen geben können, sich unter Telefon 02821 5040 zu melden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell