Kevelaer (ots) - Eine auf der Rückbank eines Autos liegende Handtasche erbeuteten unbekannte Täter am Dienstag (29. März 2022) zwischen 13:00 Uhr und 15:40 Uhr auf dem Parkplatz an der Basilika. Sie schlugen die Scheibe des Fords ein, um an die Tasche zu gelangen und flüchteten anschließend. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs) Rückfragen ...

