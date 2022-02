Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Sonnenstraße

Bobenthal (ots)

Am Montag, zwischen 07:10 Uhr und 19:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Sonnenstraße auf. Die Räumlichkeiten wurden nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurden Schmuck und ein kleiner Goldbarren im Gesamtwert von circa 500 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell