Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl eines PKW

Grauer Renault Megane entwendet

Weeze (ots)

In der Zeit von Dienstag (29. März 2022) um 22:00 Uhr bis Mittwoch (30. März 2022) um 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen grauen Renault Megane, der am Flughafenring auf einem Hotelparkplatz abgestellt war. An dem Fahrzeug befand sich das niederländische Kennzeichen SG 83 4F. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell