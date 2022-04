POL-FR: Landkreise Lörrach und Emmendingen: Überwachung des Fahrzeugverkehrs am Osterwochenende - Schwerpunkt Motorrad

Freiburg (ots) - In der Nacht von Samstag, dem 16. April auf Sonntag, dem 17. April, wurden erneut zahlreiche geparkte Autos im Bereich Herdern zerkratzt. Erst am vorangegangenen Wochenende wurden Dutzende Fahrzeuge im Musikerviertel zerkratzt. Diesmal häufen sich die Anzeigen aus dem Bereich Stadtstraße/ Wölfinstraße. Die Schäden an den Fahrzeugen sind erheblich. ...

mehr