Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter überfällt Frau in Treppenhaus - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine Frau überfallen haben soll ein Unbekannter in der Nacht auf 19.04.2022 in Freiburg. Wie die Geschädigte der Polizei mitteilte, schloss sie gegen 0.50 Uhr die Haustür zu einem Treppenhaus in der Turnseestraße auf und ging ein paar Stufen nach oben, als sie bemerkte, dass eine weitere, unbekannte Person das Treppenhaus betrat. Kurz darauf entriss der Unbekannte ihr eine Umhängetasche, sodass die Geschädigte stürzte.

Sie blieb dabei nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Der Täter flüchtete über die Erwinstraße in Richtung Osten. Wie die Geschädigte der Polizei mitteilte, hatte sie den Mann kurz vor der Tat bereits im Bereich Leo-Wohleb-Straße und an der Ecke Turnseestraße/Talstraße wahrgenommen. Möglicherweise war der Täter der Geschädigten auf dem Nachhauseweg gefolgt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, kräftige Statur, helle kurz rasierte Haare, dunkel bekleidet vermutlich mit Kapuzenpullover. Zudem trug er vermutlich einen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

