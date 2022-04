POL-FR: Freiburg -- Stadtgebiet -- Tatverdächtiger nach Diebstahl aus Schuhgeschäft festgenommen

Freiburg (ots) - Am Ostermontag, gegen 00:30 Uhr, wurde der Polizei über Notruf der Brand einer Gartenhütte in einem Wohngebiet in Murg mitgeteilt. Die Freiwilige Feuerwehr Murg konnte den Brand der Hütte nach kurzer Zeit löschen. Ein im Nahbereich befindliches Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen -- die dortigen Bewohner waren zu keiner Zeit in Gefahr. ...

