POL-FR: Landkreis Waldshut-Tiengen -- Gemeinde Murg -- Vollbrand einer Gartenhütte

Freiburg (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag Abend, den 17.04.2022, gegen 20:15 Uhr, in Rheinfelden (Baden). Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Kraftrad die Müßmattstraße in Rheinfelden. Er fuhr in Richtung Äußerer Ring und kam in einer langgezogenen ...

