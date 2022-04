Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach -- Rheinfelden -- Verkehrsunfall mit Kraftrad -- Fahrer alkoholisiert und schwer verletzt -- Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag Abend, den 17.04.2022, gegen 20:15 Uhr, in Rheinfelden (Baden).

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Kraftrad die Müßmattstraße in Rheinfelden. Er fuhr in Richtung Äußerer Ring und kam in einer langgezogenen Linkskurve ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Kraftradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Bei dem verunfallten Mann wurde eine Alkoholisierung von annnähernd 1,5 Promille festgestellt. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Das verunfallte Kraftrad wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung bzw. Trunkenheit im Verkehr.

Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Rheinfelden geführt.

Es werden Zeugen gesucht, die möglicherweise etwas zur Fahrweise des Kraftradfahrers sagen können.

Hinweise bitte rund um die Uhr an das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 74040

PP FR, FLZ / MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell