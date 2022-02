Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisierter Radfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 35-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Sonntag, 20. Februar, bei einem Alleinunfall auf der Kamener Straße, unweit der Basaltstraße, verletzt. Er befuhr gegen 13.10 Uhr die Kamener Straße in Fahrtrichtung Norden, als er auf dem Geh- und Radweg zu Fall kam. Anschließend wurde er mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht, indem er stationär verblieb. Dort entnahm man ihm auch eine Blutprobe. Es entstand geringer Sachschaden.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell