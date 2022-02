Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 40-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm Pelkum (ots)

Schwer verletzt wurde ein 40-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 19. Februar 2022, auf der Kamener Straße. Gegen 07.30 Uhr war er mit seinem LKW in Richtung Ortseingang Pelkum unterwegs. Dabei kam er in Höhe des Selbachparks nach rechts von der Fahrbahn ab, nachdem er zuvor einem Ast auf der Fahrbahn ausweichen wollte. Er streifte zunächst einen Baum und kollidierte im Anschluss mit zwei weiteren Bäumen am Straßenrand. Der LKW kam mit dem Führerhaus im Graben zum Stehen. Der 40-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 30000 Euro.(rs)

