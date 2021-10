Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall in Mattenbergstraße: Drei Verletzte und ca. 70.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 10:03 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5037875 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall.)

Kassel-Oberzwehren: Bei dem Zusammenstoß einer Straßenbahn und eines Pkw gegen 9:30 Uhr in der Mattenbergstraße in Kassel sind drei Menschen verletzt worden und ein Schaden von ca. 70.000 Euro entstanden. Die 32 Jahre alte Fahrerin des Pkw und ihr einjähriger Sohn wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend in Kasseler Krankenhäuser gebracht. Der 38 Jahre alte Fahrer der Tram zog sich leichte Verletzungen zu.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West zum Hergang berichtet, war die 32-Jährige mit einem VW Tiguan auf der Mattenbergstraße in Richtung Kronenackerstraße unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete sie am Bahnübergang offenbar das Rotlicht der Lichtzeichenanlage mit Andreaskreuz, woraufhin es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden und stadtauswärts fahrenden Tram kam. Dadurch drehte sich der Pkw und wurde im weiteren Verlauf ca. 15 Meter weit von dem Schienenfahrzeug mitgeschleift. An der Straßenbahn war bei dem Unfall ein Schaden im Frontbereich von ca. 10.000 Euro entstanden. Am Tiguan war nach Einschätzung der Beamten ein Totalschaden von ca. 60.000 Euro entstanden. Das Auto musste von der ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzten Feuerwehr von den Gleisen gezogen und anschließend abgeschleppt werden.

Aufgrund des Unfalls kam es bis etwa 10:20 Uhr zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr und im Bereich der Mattenbergstraße.

