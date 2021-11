Polizei Gütersloh

POL-GT: BMW-Fahrer flüchtet nach Auffahrunfall

Gütersloh (ots)

Verl (TP) - Am späten Freitagabend (05.11.2021) befuhr eine 56-jährige Kaunitzerin gegen 22:15 Uhr, mit ihrem Mercedes-Pkw, die Paderborner Straße im Verler Ortsteil Kaunitz in Fahrtrichtung Hövelhof. Kurz vor der Einmündung zum Kapellenweg fuhr der Frau plötzlich ein dunkler BMW der 3`er Serie auf das Heck des Pkw auf. Nachdem beide Fahrzeuge kurz anhielten, fuhr der BMW neben den Mercedes der Kaunitzerin, der männliche Beifahrer im BMW winkte und anschließend flüchtete das Fahrzeug weiter in Fahrtrichtung Hövelhof. Durch die Geschädigte konnte das Gütersloher Kennzeichen des Flüchtigen abgelesen werden. Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Feststellung des BMW-Fahrers. Die durch das Unfallgeschehen unter Schock stehende Mercedes-Fahrerin musste durch Rettungskräfte leichtverletzt in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Fahrzeug konnte ein leichter Sachschaden festgestellt werden, der durch die Polizei auf 200 Euro geschätzt wird. Der BMW müsste Beschädigung im Frontbereich aufweisen. Mögliche Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen und/oder zum flüchtigen BMW-Fahrer bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell