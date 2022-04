Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald -- Titisee-Neustadt -- Körperliche Auseinandersetzung -- Zeugen gesucht

Am Samstag, 16.04.2022, um 16:15 Uhr, kam es in der Donaueschinger Straße 4 in Titisee-Neustadt vor einem dortigen LIDL - Supermarkt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen.

Demnach soll auch ein Schlagstock eingesetzt worden sein. Ein Zeuge wurde im Zuge seines Schlichtungsversuchs leicht verletzt.

Ferner soll einer der Beteiligten mit seinem Fahrzeug auf den Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit zugefahren sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Titisee - Neustadt unter 07651/93360 zu wenden.

