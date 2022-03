Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 23. März 2022, auf der "Vom-Stein-Straße" in Buer sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten, um den Sachverhalt zu klären. Ein 49-jähriger Gelsenkirchener kam um 15.15 Uhr mit seinem Wagen von einem Firmengelände und wollte auf die "Vom-Stein-Straße" fahren. Es kam zum Zusammenstoß mit einem augenscheinlich minderjährigen Radfahrer, der auf dem Radweg an der "Vom-Stein-Straße" in Richtung "Cranger Straße" fuhr. Der Radfahrer stürzte, rappelte sich dann wieder auf und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Der Radler hatte blonde Haare und war mit einem 24 Zoll Fahrrad unterwegs. Die Polizei bittet die Eltern des Jungen, sich bei der Polizei zu melden, um den Sachverhalt zu klären und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem beteiligten Jungen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 6230 an das Verkehrskommissariat oder unter 0209 365 2160 an die Leitstelle.

