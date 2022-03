Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzter nach Verkehrsunfall - Straße mehrere Stunden gesperrt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ückendorf am Mittwochvormittag, 23. März 2022, ist Jugendlicher schwer verletzt worden. Gegen 10.15 Uhr fuhr ein 64-jähriger Recklinghäuser in seinem Toyota über die Bochumer Straße in Richtung Wattenscheid. Gleichzeitig beabsichtigte der 13-Jährige die Straße zu überqueren. Es kam zur Kollision, bei der der Jugendliche schwer verletzt wurde. Nach medizinischer Versorgung vor Ort wurde der Gelsenkirchener mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Bochumer Straße für rund drei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

