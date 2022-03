Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte nach Schlägerei in Bulmke-Hüllen/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Dienstag, 22. März 2022, sind zwei Personen verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen kam es gegen 13.30 Uhr zunächst an der Schultestraße zu einem Streit zwischen zwei 17 und 18 Jahre alten Jugendlichen auf der einen Seite und einem 19-Jährigen auf der anderen Seite, der zusammen mit einer ebenfalls 19 Jahre alten Frau unterwegs war. Dann verlagerte sich der Streit in den Bereich Wanner Straße/Hertastraße. Dort griffen auch zwei bis dahin Unbeteiligte in die Auseinandersetzung ein. Ein Zeuge alarmierte Polizei und Feuerwehr, nachdem er die Schlägerei beobachtet hatte. Die beiden 17 und 18 Jahre alten Jugendlichen wurden von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige Gelsenkirchener und seine weibliche Begleitung entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei. Die Frau konnte von Beamten ermittelt und später zu Hause angetroffen und befragt werden. Der 19-Jährige kam später zur Wache, um den Sachverhalt aus seiner Sicht zu schildern. Die beiden unbekannten Männer entfernten sich ebenfalls vom Tatort. Sie sind 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, haben eine kräftig Statur und einen Bart. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Beteiligten machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

