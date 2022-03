Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche "Wasserwerker" in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Drei bislang unbekannte Männer haben am Freitag, 18. März 2022, eine Seniorin in Buer bestohlen. Um 15.15 Uhr schellte es an der Wohnungstür der Gelsenkirchenerin in der Lindenstraße. Vor der Tür standen zwei Männer, die angaben, sie seien vom Wasserwerk. Auf der Straße habe es einen Wasserrohrbruch gegeben und nun müssten die Männer dringend in die Wohnung der Seniorin und dort das Wasser abstellen. Die Gelsenkirchenerin ließ die Männer in ihre Wohnung. Das Duo bewegte sich frei in diversen Zimmern, schließlich kam noch ein dritter Mann hinzu. Wenig später verließen die drei Personen gemeinsam die Wohnung. Anschließend stellte die Seniorin fest, dass Schmuck und Bargeld fehlte. Die drei Männer waren 30 bis 35 Jahre alt und hatten ein gepflegtes Erscheinungsbild. Einer von ihnen war circa 1,65 Meter groß und von "normaler" Statur. Er trug eine blaue Jeans. Sachdienliche Hinweise zu den Flüchtigen oder ihrem Aufenthaltsort bitte unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell