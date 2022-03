Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Wohnungseinbruch/Wer kennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 17. November 2021, haben zwei bislang unbekannte Männer versucht, in ein Haus an der Erlestraße in Buer einzubrechen. Hierzu begaben sie sich mehrfach in der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 15.37 Uhr in den dahinterliegenden Garten. Beim Versuch, die Terrassentür mit einer Brechstange aufzuhebeln, lösten sie die Alarmanlage des Hauses aus, wurden gefilmt und flüchteten anschließend ohne Beute. Sie sind etwa 25 Jahre alt und haben schwarze Haare. Beide trugen schwarze Hosen, Handschuhe sowie einen Mund-Nasenschutz. Einer von Beiden trug einen schwarzen, der andere einen lila-farbenen Pullover. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder und die Beschreibung der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/wywmw

