POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald -- Staufen im Breisgau -- Person mit Krankenfahrstuhl verunfallt und schwer verletzt -- ZEUGEN gesucht

Freiburg (ots) - LKR WT - WT-Tiengen Am 14.04.2022, um 13:15 Uhr, wurde ein Brand in einer Wohnung im 1. OG eines Mehrfamilienhauses in WT-Tiengen gemeldet. Zur Zeit des Brandausbruchs war wohl ein 10-jähriges Mädchen alleine in der Wohnung. Das Kind konnte sich mit Hilfe von Nachbarn über den Balkon auf die darunterliegende Wiese retten; es wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Wohnung wurde durch den Brand erheblich beschädigt, zwei weitere ...

