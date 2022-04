Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

LKR WT

- WT-Tiengen

Am 14.04.2022, um 13:15 Uhr, wurde ein Brand in einer Wohnung im 1. OG eines Mehrfamilienhauses in WT-Tiengen gemeldet. Zur Zeit des Brandausbruchs war wohl ein 10-jähriges Mädchen alleine in der Wohnung. Das Kind konnte sich mit Hilfe von Nachbarn über den Balkon auf die darunterliegende Wiese retten; es wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Wohnung wurde durch den Brand erheblich beschädigt, zwei weitere Wohnungen, bzw. deren Balkone, wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist noch nicht geklärt; ebenso ist die Schadenshöhe derzeit nicht zu beziffern. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stand: 07:15 Uhr

FLZ/as

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell