POL-FR: Verkehrsunfallflucht in Teningen-Nimburg - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, gegen 16.15 Uhr, befuhr der 84. jährige Lenker eines Traktors den breiten Grünstreifen, zwischen der K 6585 und der Alb in Höhe Ortsausgang Albtal -Schlageten. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache steuerte das Fahrzeug vom Grünstreifen immer weiter in Richtung der Alb und stürzte schlussendlich in den Fluss. Der Fahrzeuglenker wurde im Bachbett unter seinem Traktor begraben und ...

