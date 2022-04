Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Frau von Unbekanntem angegriffen und beraubt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine Frau körperlich angegriffen und beraubt haben soll ein Unbekannter am 17.04.2022 um 2.30 Uhr in Freiburg. Laut Angaben der Geschädigten wurde sie auf dem Nachhauseweg von der Person verfolgt. Als sie den Unbekannten im Bereich Schwarzwaldstraße (Höhe Hausnummer 20) aufforderte, sie in Ruhe zu lassen, versetzte ihr der Unbekannte mehrere Schläge gegen den Kopf und versuchte, ihr die mitgeführte Handtasche zu entreißen.

Die Geschädigte setzte sich zur Wehr und rief um Hilfe, woraufhin der Täter von seinem Vorhaben abließ und in Richtung Schwabentorbrücke flüchtete. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeutete der Unbekannte die Geldbörse der Geschädigten. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben:

Etwa 1,64 Meter groß, sehr schlank, braune Augen, kurze, hellbraune Haare, jung, höchstens 30 Jahre alt, sportlich angezogen, hellgraue Jogginghose, Kapuzensweatshirt (Farbe unbekannt), weiße Sportschuhe. Der Unbekannte sprach sehr schlecht Deutsch.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

