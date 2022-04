Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl/ Tiefenstein: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Mit seiner Kawasaki befuhr am Montag, 18.04.2022 gegen 14.14 Uhr ein 23 Jahre alter Mann die K6546 talwärts nach Tiefenstein. In einer langezogen Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts in den Grünstreifen und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Er kam zu Fall und schlitterte rund 7 Meter quer über die Fahrbahn. Durch weitere Verkehrsteilnehmer wurde der junge Krad-Fahrer liegend im Grünstreifen aufgefunden. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

md/tb

