POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Koch schlägt Einbrecher in die Flucht (17.03.2022)

Zwei Einbrecher hat ein 36-jähriger Koch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Flucht geschlagen. Die Unbekannten versuchten gegen 01.30 Uhr eine Hintertür zu einer Gaststätte in der Masurenstraße aufzudrücken um sich Zugang zu den Innenräumen zu verschaffen. Als der 36-Jährige, der gerade Feierabend machte, die beiden Unbekannten an der Tür hantieren sah und daraufhin ansprach, suchten die Täter das weite. Sachdienliche Hinweise auf die beiden unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier in Singen unter Tel. 07731 888-0 entgegen.

