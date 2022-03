Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Holzschopf brennt ab (16.03.2022)

Radolfzell (ots)

Ein Brand eines Holzschopfs führte am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, in der Straße "Reute" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Ein Bewohner verständigte die Feuerwehr, nachdem ein Schuppen in Brand geraten war. Die mit sechs Fahrzeugen und 28 Helfern anrückende Feuerwehr aus Radolfzell konnte den Brand schnell löschen, der Schopf wurde jedoch weitestgehend zerstört. Verletzt wurde niemand. Zu Schäden am angrenzenden Viehstall kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Ursächlich für das Feuer dürfte ein Funkenflug durch zuvor ausgeführte Arbeiten in der Nähe des Schuppens gewesen sein. Durch den Brand ist ein Sachschaden von über 5.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell