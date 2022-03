Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Autoaufbrecher schlägt in Industriegebiet zu - erneut mehrere Autos aufgebrochen (16./17.03.2022)

Singen (ots)

Im Zeitraum von Mittwochmorgen, 7 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 7 Uhr, hat ein unbekannter Täter erneut Autos aufgebrochen. Dieses Mal trieb der Unbekannte im Bereich des Industriegebiets sein Unwesen. Der Täter schlug an mindestens zwölf Autos eine der hinteren Scheiben ein, um dann in den Innenraum zu gelangen. Dabei erbeutete er Diebesgut im vierstelligen Bereich. Die Höhe des an den eingeschlagenen Scheiben der Autos entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Ein Tatzusammenhang zu vier weiteren Autoaufbrüchen im Stadtgebiet am vergangenen Wochenende in den Abend-/Nachtstunden von Samstag auf Sonntag (wir berichteten) liegt nahe. Personen, die in den angegebenen Zeiträumen Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell