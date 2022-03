Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) Alkoholisierter leistet heftigen Widerstand

Donaueschingen (ots)

Wegen einem Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt die Polizei Donaueschingen gegen einen 49-Jährigen, der am Mittwochabend mehrere Beamte beleidigte und nach ihnen trat. Ein Beamter wurde dabei sogar leicht verletzt. Anlass für den Polizeieinsatz war eine Mitteilung eines Passanten gegen 20.30 Uhr, wonach der Mann in der Raiffeisenstraße offensichtlich unter Alkoholeinwirkung Passanten anpöbelte und torkelnd auf der Straße umherging, so dass er beinahe angefahren wurde. Als eine Polizeistreife eintraf, wurde der bereits seit längerem polizeibekannte Mann sofort aggressiv und ausfällig. Er musste überwältig und in Gewahrsam genommen werden. Ein Staatsanwalt ordnete zudem eine Blutprobe an, die ein Arzt nur unter der Hilfe von vier Polizeibeamten durchführen konnte. Den 49-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell