Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Nach Unfall weitergefahren

Freiburg (ots)

Mit seinem VW Golf befuhr am Sonntag, 17.04.2022 gegen 01.30 Uhr ein 19 Jahre alter Fahranfänger die L155 in Richtung Wehr. Kurz vor dem Gasthaus Waldstüble kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Haltestellenschild. Dabei wurde das Schild, die Beifahrerseite und das Heck des Golfs beschädigt. Der Airbag löste ebenfalls aus. Der junge Mann wurde nicht verletzt, fuhr aber anschließend weiter. Durch sein Kennzeichen, welches beim Unfall abfiel konnte er schnell ermittelt werden. Laut des 19-jährigen wich er Wild aus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Am Golf entstand Sachschaden von rund 15000 Euro, am Schild rund 500 Euro.

md/tb

