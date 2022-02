Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Aufbruch in Tiefgarage - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Dienstag, im Zeitraum von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr, drangen ein oder auch mehrere Unbekannte gewaltsam in einen Pkw, der in einer Tiefgarage in der Kurt-Schumacher-Straße stand, ein. Die Unbekannten schlugen dabei mit einem unbekannten Gegenstand die Dreiecksscheibe auf der Beifahrerseite des Pkws ein und verschafften sich so widerrechtlich Zugang in das Fahrzeuginnere. Die Täter wurden im Fahrzeug jedoch nicht fündig - entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Das Polizeirevier Weinheim nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die in dieser Sache verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell