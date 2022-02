Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Pkws in der Schwetzinger Innenstadt beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend beschädigten ein oder mehrere Unbekannte zwei in einem Hinterhof in der Carl-Theodor-Straße geparkte Pkws. Sie zerkratzten im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 23:15 Uhr die jeweils linke Fahrzeugseite zweier Audis mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. An beiden Pkws entstand Sachschaden in Höhe von zusammen mehreren Hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

