Die Polizei weist auf den sicheren Umgang mit Impfpässen und persönlichen Impfdaten hin

Lübeck (ots)

Ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger hat sich bereits gegen das Corona-Virus impfen lassen oder wartet auf die kommende Boosterimpfung. Einige der Geimpften posten oder teilen den Eintrag in ihrem Impfausweis im Status von Messengerdiensten oder anderen sozialen Medien. Die Polizei macht in diesem Zusammenhang auf damit verbundene Gefahren aufmerksam:

"Gehen Sie mit Ihren Impfdaten genauso sensibel um wie mit Ihren übrigen persönlichen Daten!"

Neben den persönlichen Daten stellen einige Bürgerinnen und Bürger die Chargennummer des Impfstoffes sowie das Impfdatum in ihrem Status des Messengerdienstes oder in den sozialen Medien online. Frei einsehbare Daten könnten sich Kriminelle zu Nutzen machen und damit Impfausweise fälschen oder die Daten für andere Zwecke missbräuchlich weitergeben. Je nach AGBs könnten auch die Messengerdienste und Anbieterplattformen von sozialen Medien die persönlichen Daten weiter verarbeiten, für Werbezwecke nutzen oder Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand speichern.

Der "gelbe" Impfausweis in Papierform sollte sicher zu Hause aufbewahrt werden. Ist er außer Haus erforderlich oder muss er neben dem digitalen Dokument vorgezeigt werden, sollte der Ausweis wie alle anderen Papiere sicher am Körper, am besten in einer verschlossenen Innentasche der Jacke, aufbewahrt werden.

