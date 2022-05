Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der Kreuzung K 3/Herkenser Straße

Am 23.05.2022, gegen 09:15 Uhr, kam es auf der Kreuzung K 3/Herkenser Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 83-jähriger Fahrzeugführer aus Coppenbrügge befuhr mit seinem Porsche die Herkenser Straße und wollte an der Kreuzung in Richtung Hameln nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er den auf der vorfahrtsberechtigen Straße von links nahenden Audi und fuhr in die Kreuzung ein. Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zur Kollision kam. Der Fahrzeugführer des Porsche und der 33-jährige Fahrzeugführer des Audi sind bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht worden. Die Höhe des Schadens kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Herkensen und Coppenbrügge wurde der Verkehr für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme umgeleitet und auslaufende Betriebsstoffe unschädlich gemacht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell