Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Elternabend in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hameln / Holzminden (ots)

Am 19.05.2022, veranstaltete die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr, eine Informationsveranstaltung für Eltern, deren Kinder den Berufswunsch Polizeibeamtin/er haben. Insgesamt 35 Elternteile nahmen die Gesprächsangebote in den Polizeidienststellen in Hameln und in Holzminden wahr. Neben Fragen zu den Themen Ausstattung, Schülerpraktika, Bewerbung ohne Abitur/Fachhochschulreife standen auch die Studienorte und die heimatnahe Verwendung im Fokus der Informationsveranstaltung.

Terminankündigung:

Für alle, die vor der Entscheidung für eine Bewerbung bei der Polizei Niedersachsen stehen, wird es am 06.07.2022, ab 18:00 Uhr, den diesjährigen Abend der Bewerberinnen und Bewerber in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden geben. Es werden wieder zeitgleich Veranstaltungen in den Polizeidienststellen in Hameln und in Holzminden geben. Anmeldungen für diese Informationsveranstaltung werden ab sofort per E-Mail an: AuF@pi-hm.polizei.niedersachsen.de mit dem Betreff: "Abend der Bewerber Hameln" oder "Abend der Bewerber Holzminden" entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell