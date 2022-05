Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Nach Hubschraubereinsatz - Vermisste tot aufgefunden

Holzen/Roter Fuchs (ots)

Bereits seit den Abendstunden des 19.05.2022 wurden nach Hinweisen auf eine zur Wohnanschrift nicht zurück gekehrte Anwohnerin aus Holzen Suchmaßnahmen durchgeführt. Ausgehend vom aufgefundenen Pkw der 53-Jährigen im Bereich des Wanderparkplatzes am Roten Fuchs (L 484 Holzen - Grünenplan) erfolgten auch heute bis in die Nachmittagsstunden weitere Suchmaßnahmen. Unterstützt wurde die Polizei hierbei von starken Kräften der Feuerwehren aus Eschershausen und Holzen, Mitarbeitern der Landesforst sowie zweier alarmierter Rettungshundestaffeln. In diesem Zusammenhang konnte der Leichnam der Frau durch den ebenfalls eingesetzten Polizeihubschrauber lokalisiert und durch Feuerwehrkräfte geborgen werden. Die Ermittlung der Todesursache erfolgt unter Einbeziehung der Tatortgruppe der Polizei in Hameln.

